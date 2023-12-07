نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: الغرب يتمنى هزيمة روسيا في أوكرانيا ولكن الواقع يظهر استحالة ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الغرب يتمنى هزيمة روسيا في النزاع الأوكراني، ولكن ما يحدث على أرض المعركة يظهر حتمية وقوع عكس ذلك.

وأشار إلى أن الدول الغربية تتحدث عن ضرورة إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لكنها ترغب في إنهائها بهزيمة روسيا".

وأضاف: "وما يحدث في ساحة المعركة يظهر استحالة ذلك، بل يظهر حتمية العكس".

وتابع: "من ناحية، يقولون إنهم يرغبون في إنهاء هذه الحرب، ولكن من ناحية أخرى، فإنهم يرمون هذه الأموال (لدعم أوكرانيا) في محرقة الحرب".

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ قليل بأن المعارضة الجمهورية "تطلق النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من يوم الأربعاء تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذر من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل.