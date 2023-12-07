نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط عبر تغريدة له: نؤيد مبادرة جوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غرد الأمين العام لجامعة الدول العربية على منصة إكس "تويتر سابقا" ليعلن تأييده للمبادرة التي أطلقها السكرتير العام للأمم المتحدة أنطون جوتيريش بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال أبو الغيط في تغريدته:"اؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة ‎@antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في ‎#قطاع_غزة. إلتجاءه للمجلس وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد علي فداحة الموقف. لا بد ان يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".