اوروبا تدعم تفعيل المادة 99 من الميثاق الأممي

اوروبا تدعم تفعيل المادة 99 من الميثاق الأمميدعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي والشركاء إلى دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد بوريل في بيان له بحسب ما نقلته الميادين اليوم، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك فوراً لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة.

ودعا الكيان الصهيوني إلى تمكين جميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منسقة الشؤون الإنسانية، لتقديم الدعم العاجل للمدنيين في غزة.

بالتزامن مع ذلك، هاجم وزير خارجية كيان العدو الصهيوني إيلي كوهين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.. معتبراً أن ولايته تمثل "تهديداً للسلام العالمي".

جاء ذلك بعدما طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية الصهيوني عبر منصة "إكس": إن "ولاية غوتيريش تشكل خطراً على السلام العالمي"، مشيراً إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعماً لمنظمة حماس".

ودفعت مشاهد القتل والدمار اليومية في قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل "أقوى أداة يمتلكها" في ميثاق المنظمة لينبه مجلس الأمن أن ما يجري هناك "يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أميناً عاماً للأمم المتحدة عام 2017.

ويقول النص الصريح للمادة 99: إن "للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي خطاباً استخدم فيه لأول مرة في عهده المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.. مطالباً المجلس بوقف إطلاق النار في غزّة لغايات إنسانية.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى أعضاء المجلس، وعددهم 15 دولة، قائلاً: "إننا نواجه خطراً شديداً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني.. الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككلّ، وعلى السلام والأمن في المنطقة".

بدوره.. قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن الأمين العام "يُفعّل السلطة التي يمنحها له الميثاق"، فيما يمكن أن يُوصف بـ"الخطوة الدستورية الكبرى"، لأن المادة 99 هي "أقوى أداة" يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك: إن الأمم المتحدة "تقترب من نقطة الشلل التام" لعملياتها الإنسانية في غزة في مكان قُتل فيه أكثر من 15 ألف شخص، و130 من العاملين في الأمم المتحدة.

وتابع: إن الأمين العام لا يستخدم كلمة "كارثة" باستخفاف، وأعرب عن الأمل في أن يستمع مجلس الأمن إلى دعوة الأمين العام.

وسبق أن قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي تقريره بشأن مجموعة اقتراحات لتطبيق القرار 2712 الداعي إلى "هُدن إنسانية" في غزة.

والشهر الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح.. مشدداً على أنّه "يجب عدم معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين؛ بالحرب ومنع المساعدات".

