نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن قتل جنود إسرائيليين في خانيونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس، الخميس، أن عناصرها قتلوا جنودا في الجيش الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خانيونس".

ثم أضافت في إعلان منفصل: "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خانيونس".

وتشهد خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، معارك برية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس، كما تستهدفها القوات الإسرائيلية بعمليات قصف عنيفة.

وقالت إسرائيل الخميس إنها قتلت عددا من المسلحين في خانيونس، من بينهم مسلحان خرجا لإطلاق النار من نفق، غداة دخول القوات الإسرائيلية وسط المدينة.

وقالت حماس في وقت سابق، إن "القتال كان ضاريا" في خانيونس، التي شهدت نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى أقصى جنوب قطاع غزة.