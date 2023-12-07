حزب الله اللبناني ينعى 3 من مقاتليه

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أحمد جودة - القاهرة - نعى حزب الله اللبناني اليوم الخميس 3 من مقاتليه، فيما ينفذ عمليات مستمرة ضد الجيش الإسرائيلي في حنوب لبنان وعلى الحدود.

وفي بيان له، قال الإعلام الحربي في "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني "أبو الفضل" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وأضاف في بيان آخر: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حاتم علي جعفر "كاظم" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وذكر في بيان إضافي: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى علي درويش "مجتبى" من بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وأفادت مراسلة RT اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف "تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة فيه ". ‏

كما أكد "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.