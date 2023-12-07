نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف مركز إسعاف الجمعية في محافظة شمال غزة عن العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس توقف مركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر في محافظة شمال غزة عن العمل، بسبب نفاد الوقود.

وأوضح بيان الهلال الأحمر أن "نفاد وقود سيارات الإسعاف، وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة، أدى إلى استحالة إجلاء الجرحى والشهداء".

وأشار البيان إلى أن "العمل لا يزال جاريا في الوحدة الطبية التي أقامها فريق إسعاف الجمعية في جباليا حتى اللحظة، وذلك للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحا يوميا".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق، أن طواقمه أنشأت وحدة طبية ميدانية لاستقبال الجرحى رغم كل الصعوبات في شمال قطاع غزة.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، يوم الأربعاء، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمت الموافقة على "إدخال 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة يوميًا" بعد أن كانت 60 ألفا، "على أن ترتفع تدريجيا إلى 180 ألفا".

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت في وقت سابق تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.