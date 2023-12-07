نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: يمكن لتركيا واليونان حل المشاكل العالقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا توجد أي مشاكل بين تركيا واليونان لا يمكن حلها.

وقال أردوغان في أعقاب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس في أثينا اليوم الخميس: "لا توجد بيننا مشاكل لا يمكن حلها".

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أول زيارة له إلى اليونان منذ سنوات، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس.

من جهته أفاد ميتشوتاكيس بأن اليونان وتركيا وقعتا إعلانا حول العلاقات الودية وحسن الجوار.

وقال: "الإعلان الذي وقعناه يحترم بالكامل الحقوق النابعة من سيادة كل دولة، ويؤكد علاقات الصداقة بيننا، ويحدد مبادئ ورؤية الحوار، ويظهر إمكانيات للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف أنه عندما ستسمح الظروف، سيحدث التقارب بين البلدين على صعيد ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الاستثنائية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المسألة هي "الخلاف الوحيد الذي يمكن تقديمه للعدالة الدولية اعتمادا على القانون الدولي والقانون البحري".