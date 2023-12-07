نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "والله يَمة تعبت فيه أخدت 580 إبرة"..فيديو يدمي القلب لأم فلسطينية تودع طفلها عقب استشهاده بقصف إسرئيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "يدمي القلب"، يوثق لحظات مؤلمة عاشتها أم فلسطينية وهي "تودع طفلها الشهيد" الذي قتل في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهرت الأم الفلسطينية وهي تحمل طفلها وتقول: "والله يَمّة تعبت فيه..أخدت 580 إبرة هيبارين (وهي حقن لتثبيت الحمل)".

وعبر الرواد عن حزنهم لمصاب هذه الأم الثكلى، معربين عن غضبهم من الصمت الدولي تجاه "الجرائم الإسرائيلية" بحق أهل غزة، إذا كتب أحدهم معلقا: "580 حقنة هيبارين عشان تثبت حملها ولما ربنا برزقها بيه يروح منها في دوسة زرار.. ازاي يكون العالم مكان قاسي كدة؟ ازاي اللي يعمل كدة يفلت من العقاب؟ ازاي ميكونش أقل رد هو ان قلبه يتحرق على ابنه زيها؟ مفيش كلام يوصف الوجع..عند الله يا حبيبتي".

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.