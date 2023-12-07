نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين إضافيين في معارك غزة وارتفاع حصيلة قتلاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل عسكريين إضافيين في معارك غزة، وارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وسمح الجيش الإسرائيلي بالنشر عن مقتل:

- "غال آيزنكوت، نجل الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير غادي آيزنكوت، سقط في غزة عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة كبيرة مخبأة في العمود، حيث وأصيب بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود، حيث أعلن عن وفاته.. شاهد آيزنكوت الأب الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162 في الظرف، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه".

- "الرائد الاحتياط يوناتان ديفيد ديتش 34 سنة، حراث مقاتل في كتيبة الدورية 6623 تصميم "رأس الحربة"، سقط بالقرب من جنوب قطاع غزة".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الخميس، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 416 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.