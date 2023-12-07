العالم اليوم - ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 222 ألفا في أحدث أسبوع.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.