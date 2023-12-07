العالم اليوم - البيت الأبيض: لسنا قريبين من هدنة جديدة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية جديدة في حرب غزة.

وكان الطرفان اتفقا في نوفمبر الماضي على هدنة استمرت أسبوعا، تبادلا خلالها عشرات الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، ودخلت المساعدات قطاع غزة بكميات أكبر.

وتمت الهدنة التي انتهت الجمعة بوساطة قطرية مصرية أميركية، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أسابيع.