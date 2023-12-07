العالم اليوم - سقوط مقاتلة سعودية في الظهران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع "إف 15 إس إيه"، واستشهاد طاقمها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع ظهر الخميس. وحسب المالكي، كانت الطائرة تؤدي مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، شرقي السعودية. وذكر المتحدث أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

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