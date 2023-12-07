فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 10:37 مساءً - تعتزم فرنسا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسوف تتطرق وزيرة الخارجية الفرنسية إلى هذا الموضوع على المستوى الأوروبي الإثنين القادم خلال اجتماع في بروكسل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية اليوم: "يجب أن تتوقف أعمال العنف هذه، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيها".

وأضافت أن من جانب فرنسا، فإنها تتحمل أيضا مسؤوليتها، حيث إنها تعتزم اتخاذ تدابير كتجميد الأصول على المستوى الفرنسي وكذلك على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أن الوزيرة كاترين كولونا ستناقش هذا الموضوع في مجلس وزراء الخارجية يوم الإثنين المقبل في بروكسل.

وأوضحت أن العمل جار لتحديد الشخصيات المستهدفة، وقالت: "نواصل مناقشاتنا مع شركائنا الأوروبيين ونأمل أن نتمكن من المضي قدما على المستوى الوطني وعلى المستوى الأوروبي".

وتدين فرنسا دائما أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.