نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال هضبة الجولان إثر إطلاق صواريخ من سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في قرية بقعاتا في شمال هضبة الجولان إثر إطلاق الصواريخ من سوريا.

وذكرت مواقع إعلامية أن إسرائيل هاجمت جنوب غرب دمشق والقنيطرة بالقرب من الحدود ردا على إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" بأن الصاروخ سقط في الجولان.

وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية.

ولفت المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل شنت غارات جوية فجر الثاني من ديسمبر على محيط مدينة دمشق، وأكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في هجومها وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.