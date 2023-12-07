نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تستأنف تحليق طائراتها المسيرة فوق غزة للمساعدة على "إنقاذ الرهائن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات مسيرة فوق قطاع غزة للمساعدة في البحث عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في القطاع.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس في بيان: "دعما لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهودها لاستعادة الرهائن".

وأسفرت الهدنة التي انتهت الجمعة الماضية عن إطلاق سراح 110 محتجزين إسرائيليين لدى حماس من بينهم 24 أجنبيا، فيما تم إطلاق سراح 330 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وكانت الرحلات الجوية الأمريكية قد توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، والتي انتهت الأسبوع الماضي بعد فشل جهود التوصل إلى تمديدها.

وبدعم أمريكي وغربي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف مواطن وجرح ما يزيد عن 46 ألف آخرين، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أكثر من 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية هم من النساء والأطفال.