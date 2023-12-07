نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "الكثير" من الجنود في معارك غزة وأن الطريق لتفكيك حماس "طويل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناطق باسم الجيش الإسرئيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش خسر الكثير من الجنود في معارك غزة.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب".

وتابع "مصمون على تفكيك حماس لكن الطريق طويل"، مؤكدا "مقتل اثنين من جنودنا أحدهما في جباليا والآخر في خانيونس" أحدهما نجل غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي والذي قتل في نفق مفخخ في الشيخ زايد في جباليا.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي في قصف لحزب الله من لبنان، موضحا أن الجيش الإسرائيلي "نحن على أهبة الاستعداد في الشمال وسنرد على كل عملية إرهابية".

تأتي تصريحات هاغاري بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة بيانا أكد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الخميس، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 416 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.