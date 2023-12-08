العالم اليوم - البيت الأبيض: لم نعط إسرائيل موعدا لإنهاء عملياتها في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تطلب من إسرائيل وقف الحرب في غزة، ولم تعطها موعدا نهائيا لإنهاء عملياتها في القطاع المنكوب.

واعتبر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر أن "توقف الحرب الآن يعني أن حركة حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل"، لذلك "لا نطلب منها ذلك".

وأضاف فاينر: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة جنوبي غزة"، حيث تركز إسرائيل عملياتها البرية وقصفها.

ومن جهة أخرى، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل.