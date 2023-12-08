العالم اليوم - لسبب مجهول.. أعراض "غير معتادة" تصيب سكان بلدة لبنانية

انتم الان تتابعون خبر لسبب مجهول.. أعراض "غير معتادة" تصيب سكان بلدة لبنانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - انشغلت وزارة الصحة العامة في لبنان، الخميس، بالبحث عن سبب أعراض غير معتادة رافقت حالات تسمم لمجموعة من العائلات في الجاهلية، إحدى بلدات محافظة جبل لبنان في قضاء الشوف وسط البلاد، بعد انتشار خبر ظهورها على أكثر من 35 شخص.

وكانت أبرز الأعراض المرصودة تورم في الوجه، وإسهال حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، مع تكهنات بارتباطها بتناول نوع من اللحوم أو بمياه شرب ملوثة.

وتضاربت المعلومات حول أسباب هذه الأعراض التي بدت على أفراد العائلات المصابة، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي باشرتها وزارة الصحة لتحديد الأسباب، وسط قلق أبناء المنطقة استدعى استنفار أكثر من جهة رسمية وغير رسمية في قضاء الشوف.

وقالت وزارة الصحة في بيان، الخميس: "وردت إلى الوزارة بتاريخ 5 ديسمبر بلاغات عن حالات مرضية تسجل منذ 30 نوفمبر في بلدة الجاهلية بقضاء الشوف".

وأضاف البيان: "فور حصول الوزارة على بلاغات بظهور مثل هذه العوارض على العائلات، باشر قسم الترصد الوبائي عملية التقصي، وتم الكشف عن محلات الجزارين الموجودة في البلدة، مع جمع عينات وإرسالها إلى مختبرات خاصة في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة".

وكشف مصدر في وزارة الصحة لموقع "دوت الخليج"، أن "الوزارة باشرت بالعمل على تقييم مياه النهر في البلدة"، من دون ذكر تفاصيل لحين ظهور النتائج.

تضارب بشأن المصدر

أوضح أحد سكان البلدة أن الأهالي تلقوا منذ ما يقارب 10 أيام عبر مصادر حزبية في البلدة، مساعدات غذائية معلبة من خارج لبنان مصدرها إيران.

أضاف الشاهد الذي رفض الكشف عن اسمه، أن كل من تلقى وتناول من اللحوم المعلبة التي وصلت داخل هذه الحصص، بدت عليه الأعراض.

قال شاهد آخر إنه يجب الكشف عن الملاحم ونوعية اللحوم التي تباع فيها، خصوصا بعد انتشار أنباء في لبنان أن لحوما هندية مجهولة المصدر تباع خلسة من دون رقيب أو حسيب.

قالت سيدة من أبناء بلدة الجاهلية لموقع "دوت الخليج"، إن سبب العوارض ربما يكون تلوث مياه النهر الذي تغير لونه بعد هطول المطر.

أضافت: "أحد الأطباء في المنطقة عزا السبب إلى وجود مخلفات لحوم في النهر، وربما السبب يكمن هنا.

ما رأي الطب؟

توقع طبيب الأمراض الجرثومية في بيروت جاك مخباط، في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن تكون العائلات مصابة بما يعرف بجرثومة "تريشينوز"، وهي طفيل يصيب اللحوم وينتقل إلى جسم من يتناولها غير مطهية جيدا.

وقال مخباط: "أبرز أعراض هذه الجرثومة تورم العينين وارتفاع درجات الحرارة والإسهال"، لافتا إلى أن الإصابة بهذه الجرثومة غير مميتة، إنما تصاحبها آلام شديدة.

وقال مصدر في بلدية الجاهلية لموقع "دوت الخليج"، إن سبب الأعراض المرضية يرجح أن يكون التلوث الذي أصاب النهر الذي تشرب منه البلدة.

ودعا المصدر إلى "الإسراع في تنظيف محطات تكرير المياه في المنطقة، خصوصا أنها كانت متوقفة عن العمل في فترة ما بسبب عدم تأمين مادة المازوت فيها".