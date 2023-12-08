نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح في معارك غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.