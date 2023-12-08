رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: مواطننا لا يزال رهينة لدى "حماس"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا بحديث لقناة TVN24، أن مواطنا بولنديا لا يزال بين الرهائن في قطاع غزة.

وقال سيفيرا: "نعلم بوجود مواطن بولندي واحد على الأقل بين الرهائن في الأنفاق تحت قطاع غزة، ونحو عشرة مواطنين أو عوائلهم يقيمون في قطاع غزة أو بقوا هناك".

وأشار إلى أن الخدمات القنصلية وأجهزة الأمن البولندية تشارك في المفاوضات "سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع ممثلي فلسطين ودول المنطقة".

ولفت إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة بتوجيه من الرئيس البولندي.

وقال: "سأزور عدة دول بينها قطر سأكون مسؤولا أيضا عن إدارة هذا الجزء من المفاوضات".

وشهدت هدنة السبعة أيام في غزة التي انتهت يوم الجمعة، إطلاق سراح 80 إسرائيليا من النساء والأطفال، مقابل 240 أسيرا فلسطينيا