نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: البنتاغون سيطلب مليار دولار لتجديد احتياطي أسلحته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Defense One باستعداد البنتاغون لمطالبة الكونغرس برصد مليار دولار لتجديد الاحتياطات العسكرية الأمريكية بعد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال الموقع: "يستعد البنتاغون لمطالبة الكونغرس بالموافقة على إنفاق مليار دولار لاستبدال الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. وسيسفر هذا الطلب عن استنفاد... الأموال المتاحة لتجديد الاحتياطات الأمريكية".

وسيكون أمام الكونغرس 15 يوما لاتخاذ قرار بشأن هذا الطلب. من جانبه قال مساعد وزير الجيش لشؤون الحيازة والمعدات دوغلاس بوش، إن المشرعين لم يرفضوا أبدا طلب البيت الأبيض للحصول على أموال إضافية.

وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال اللازمة لتجديد احتياطياتها المستهلكة. وأشارت إلى أن الصندوق المخصص لهذا الغرض انخفض إلى 1.1 مليار دولار فقط.