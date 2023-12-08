نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني: التعافي الاقتصادي لا يزال في مرحلة حرجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعافي الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة حرجة، حيث يعوق تباطؤ النشاط المحلي ومشكلات قطاع العقارات الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19.

وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار".

ورأى أن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، إن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 5.4% في 2023 في ظل تعافي قوي من الجائحة، بينما سيتباطأ النمو إلى 4.6% في 2024 وسط مشاكل في سوق العقارات وضعف الطلب الخارجي.