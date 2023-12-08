أبو الغيط: أناشد كافة الدول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة الانضمام إلى القائمة المتبنية لهذا المشروع

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أحمد جودة - القاهرة - ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة للإنضمام لقائمة الدول المتبنية لهذا المشروع.

وقال أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس "تويتر سابقا":"أناشد كافة الدول المطالبة بوقف اطلاق النار والمحبة للسلام والراغبة في وقف العدوان الهمجي علي ‎#غزة الانضمام إلى قائمة الدول المتبنية لهذا المشروع الهام. لا بد من تكثيف الضغط الدبلوماسي بكل الطرق في هذه المرحلة الدقيقة".