نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تعلن دعمها للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الجمعة، إن مشروع القرار الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس دعوة المجتمع الدولى التى تدعمها الصين وتشارك فى رعايتها فيما يتعلق بالوقف الفورى لإطلاق النار.

وأضاف تشانج جون -فى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى حول الأزمة فى قطاع غزة حسبما نقل موقع "الأمم المتحدة" الإلكتروني- أن الوقف الفورى لإطلاق النار "هو وحده الذى سوف ينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين"..

وأشاد المندوب الصيني، بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، فيما يتعلق بتصريحه حول خطورة الوضع المتأزم فى قطاع غزة.

وأكد تشانج جون أن "هناك أزمة أكبر وشيكة" وأن السلام والأمن الإقليميين باتا "على شفا الهاوية"، داعيًا الدول الأعضاء إلى التحرك.