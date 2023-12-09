الصين تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أيدت الصين، الجمعة، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقال "وانغ وين بين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن "نداء غوتيريش، يعكس مخاوف المجتمع الدولي القوية بشأن الوضع المزري في غزة"، حسب صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية اليومية.

وشدد وانغ، على أن بلاده "تدعم جهود الوساطة، التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في غزة".

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأثار القرار جدلا واسعا داخل إسرائيل، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "فترة ولاية جوتيريش، هي التي تشكل خطرا على السلم العالمي".

وأضاف كوهين، في منشور على منصة "أكس"، "طلب جوتيريش تفعيل المادة 99، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، يشكل دعما لمنظمة حماس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة وحصارا خانقا على كافة أنحاء قطاع غزة، تسبب في دمار هائل بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.