بعد الفيتو الأميركي.. مظاهرات في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 08:34 صباحاً - تظاهر عدد من المؤيدين للقضية الفلسطينية، والمنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في الولايات المتحدة.

المتظاهرون الذين خرجوا في شوارع نيويورك، رددوا هتافات داعمة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية تستوجب العقاب.

ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات الداعمة لفلسطين وشعبها، كما رفعوا العلم الفلسطيني، مطالبين بإنهاء العدوان على غزة.

فيتو أميركي

المظاهرة جاءت في أعقاب لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أمس الجمعة، ضد وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت، أمس الجمعة، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

واعتبر نائب المندوبة الأميركية، روبرت وود، أن مشروع القرار «منفصل عن الواقع ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض».

ويتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن 9 أصوات وعدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم أي إجراء آخر من جانب المجلس في الوقت الحالي.

وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة نادرة، يوم الأربعاء الماضي، واستخدم المادة 99 لتحذير مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي تمثله حرب غزة.

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على أن «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».

غزة تواجه الإبادة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ما زال يرتكب العديد من المجازر ويشن حرب إبادة جماعية ضد عائلات بأكملها في المدارس والأحياء السكنية، ويمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتمركز فيها قواته العسكرية.

وأضاف القدرة: «وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 إصابة خلال الساعات الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات»، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وذكر المتحدث باسم صحة غزة أن 618 فلسطينيا (407 جرحى و211 مريضا) غادروا القطاع عبر معبر رفح البري، وهو ما يمثل أقل من 1% من حصيلة المصابين في القطاع.

وحذر القدرة من غياب فرص العلاج أمام المصابين قائلا: «نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة».