‏في رسالة دولية موجهة لرئيس COP28: رئاسة الإمارات للمؤتمر تقدم نموذجًا جديدًا للعمل المناخي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت رسالة دولية موجهة لرئيس COP28 وقعها أكثر من 800 من قادة القطاعات العالميين، بأن رئاسة الإمارات للمؤتمر تقدم نموذجًا جديدًا للعمل المناخي ينقل التركيز من التفاوض على الأولويات إلى التنفيذ والتقدم الفعلي.

وفي قت سابق، قال سلطان الجابر ‏رئيس مؤتمر الأطراف، إن هناك تفاؤل بعدم إضاعة الفرصة وتقديم حلول واقعية بشأن أهدافنا المناخية.

وقد أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع.

وكشف الجابر، خلال مقابلة حصرية لصحيفة الغارديان البريطانية عشية المحادثات، أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد.

وأشار الجابر، إلى موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ".