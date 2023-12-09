الأمين العام لأوبك يدعو إلى رفض أي اتفاق «يستهدف» الوقود الأحفوري فـي كوب28

فيينا ـ ا.ف.ب: دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) «بإلحاح» أعضاء المنظمة وشركاءها إلى «الرفض الاستباقي» لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطَّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

في الرسالة المؤرخة الأربعاء وأكد صحَّتها بلد عضو في المنظمة تلقَّاها، «حضَّ» الأمين العام هيثم الغيص أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على «الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلًا من انبعاثات» الغازات الدفيئة.

وتابع الغيص «يبدو أنَّ الضغط المفرط وغير المتناسب على الوقود الأحفوري يمكن أن يصل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا رجعة فيها، إذ لا يزال مشروع القرار يتضمن خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري»، مشددًا على أنَّه يكتب «بحسٍّ من الإلحاح الشديد».

وأضافت الرسالة «على الرغم من أنَّ الدول الأعضاء» وشركاءها «يأخذون التغيُّر المناخي على محمل الجد، سيكون من غير المقبول أن تعرّضَ الحملات ذات الدوافع السياسية ازدهار شعوبنا ومستقبلها للخطر».

ولم تشأ أوبك الإدلاء بأي تعليق فوري.

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