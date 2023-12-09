نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية السريلانكي: السلطات تفعل ما بوسعها لمنع تجنيد المواطنين للقتال في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية السريلانكي علي صبري بأن سريلانكا بذلت قصارى جهدها لمنع تجنيد مواطنيها في الجيوش الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا.

وقال الوزير لصحيفة ديلي ميرور، إن السلطات الأمنية السريلانكية علمت سابقًا أن عميلًا محليًا كان يجند مرتزقة للقتال إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية: تم حل هذا الأمر... وبذلت سريلانكا كدولة كل جهد لمنع استدراج مجندين من خلال عملاء محليين.

وبحسب تقارير إعلامية، في يوم الاثنين الماضي في منطقة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) قُتل ثلاثة جنود سريلانكيين سابقين، بينهم ضابط سابق في القوات الخاصة، خدم في ما يسمى بالفيلق الأجنبي الأوكراني، نتيجة لقصف مدفعي روسي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الحكومة السريلانكية منع العسكريين السابقين من الانضمام إلى الفيلق الأجنبي الأوكراني، أشار رئيس وزارة الخارجية إلى أنهم "تركوا الجيش وذهبوا إلى هناك بمفردهم".

وأضاف صبري، السريلانكيون يتمتعون بحرية التنقل، وبمجرد مغادرتهم البلاد بشكل قانوني، نفقد السيطرة عليهم، إلا في حال انتهاكهم لقوانين البلد الذي يعيشون فيه، أو في حال فرارهم بعد ارتكاب جريمة.