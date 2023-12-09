نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المعارضة الإسرائيلية: استخدام غوتيريش المادة 99 لوقف الحرب على غزة "معاداة للسامية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، هو معاداة للسامية.

وقال لابيد إن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وكتب لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "فقط عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد إرهابيين وحشيين وأُخذ شعبنا رهينة، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس".

وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".

واستشهد لابيد بعدد آخر من الصراعات الدموية بما في ذلك في السودان وسوريا، وفيها لم يستخدم غوتيريش أو أي من أسلافه سلطة المادة 99 لفرض مناقشة في مجلس الأمن.

واستخدم غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار.

هذا وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمس الجمعة، ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، لوقف إطلاق النار في غزة.