العالم اليوم - نتنياهو يشيد بالفيتو الأميركي ويؤكد استمرار الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يوم السبت، إن إسرائيل ستمضي قدما في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، مشيدا باستخدام واشنطن حق النقض ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في بيان"أقدّر كثيرا الموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (...) بالتالي ستواصل إسرائيل حربنا العادلة للقضاء على حماس وتحقيق بقية أهداف الحرب".

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القتال في منطقة خانيونس سيستمر شهرا آخر.

وتركز إسرائيل عملياتها العسكرية على منطقة خانيونس المكتظة بالسكان، حيث تقول إنها تضم مراكز عمليات لحركة حماس.

من جانبه، اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن على الدولة العبرية أن "تكثف الضغط" على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية، وذلك غداة تعطيل الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف لإطلاق النار.

وقال هاليفي خلال حفل عند الجدار الغربي (حائط البراق) في القدس "كل يوم، نرى مزيدا من الإرهابيين يقتلون، مزيدا من الإرهابيين يصابون بجروح. وفي الأيام الاخيرة، رأينا إرهابيين يستسلمون. هذا مؤشر الى أن منظومتهم تنهار، مؤشر الى أن علينا تكثيف الضغط".

ذخيرة أميركية في طريقها إلى إسرائيل

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على بيع إسرائيل بصورة طارئة نحو 14 ألف طلقة دبابة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونغرس الجمعة ببيع 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 106,5 ملايين دولار.