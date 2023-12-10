العالم اليوم - رئيس COP28 يدعو إلى العمل بسرعة أكبر للوصول لاتفاق نهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - دعا رئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، يوم السبت، الدول المشاركة في المحادثات الجارية في دبي إلى تسريع وتيرة عملها للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف سلطان الجابر أمام الجلسة العامة "هناك بعض التحرك الإيجابي على المستوى السياسي، ونحتاج لتوجيه ذلك الزخم لتسريع العمل الفني". وقال رئيس COP28:" آن الأوان لتنحية المصالح الشخصية وترجيح المصلحة الجماعية. آن الأوان للوصول إلى إجماع. أنا واثق أن كل الأطراف يجب أن تعمل معا. يمكنني تيسير العمل وتقديم الدعم والتوجيه.. آن الأوان لاتخاذ القرار. رجاءً قرروا دون تردد. هذا وقت اتخاذ القرار".

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