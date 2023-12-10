نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مؤتمر المناخ COP28: "الفشل ليس خيارا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدول المشاركة في المؤتمر، الأحد، إلى العمل بجدية أكبر والتحلي بالمرونة وقبول الحلول الوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، بما في ذلك طرح صياغة لأول مرة تتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري.

جاءت دعوة الجابر خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عند بدء المفاوضين في مناقشة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق مثل مستقبل الوقود الأحفوري.

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق معتبرا أن "الفشل ليس خيارا".

وأضاف الجابر: "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة... نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم".

وقال رئيس COP28 إن "هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى اقتراح أرضية مشتركة وتوافق في الآراء بشأن الوقود الأحفوري. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء واقتراح صيغة علي".

ومن المقرر أن تُنشر صباح الإثنين مسودة جديدة للاتفاق الذي يفترض أن توافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر المقرر يوم الثلاثاء.