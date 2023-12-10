نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يعلن إصابة عدد من جنوده إثر إطلاق مسيرات من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة عدد من الجنود إثر إطلاق طائرات مُسيرة من لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.

وكان موقع "هيئة البث الإسرائيلية" أعلن الأسبوع الماضى إصابة أكثر من 100 جندى بالعمى، إما جزئيًا وكليًا، جراء انفجارات ناجمة عن المعارك بشمال القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة، تتكتم سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق عن خسائرها البشرية، ووصل إجمالي قتلى الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 420 جنديًا وضابطًا، من بينهم 97 منذ إعلانها عن الحرب البرية ضد القطاع.