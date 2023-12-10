غوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.
وقال غوتيريش في منتدى الدوحة المنعقد حاليا بقطر إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.
يشار الى الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي مؤخرا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وامتنعت بريطانيا عن التصويت وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 عضوا لصالح القرار.
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