بولندا.. رئيس البرلمان يهدد بإلغاء صفقات وعقود الحكومة المنتهية ولايتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - قال رئيس البرلمان البولندي، اليوم الأحد، إن الحكومة البولندية المقبلة قد تبطل العقود التي وقعها حزب القانون والعدالة القومي؛ بعد أن خسر أغلبيته في انتخابات 15 أكتوبر، مما ألقى بظلال من الشك على بعض صفقات الأسلحة مع كوريا الجنوبية.

وقعت وارسو صفقات لشراء أسلحة بمليارات الدولارات من كوريا الجنوبية، في إطار مسعى لبناء جيشها؛ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في نوفمبر، أن سيول كانت قلقة من أن تغيير الحكومة المقترن بنقص الأموال يمكن أن يعرض بعض الصفقات للخطر.

وذكرت رويترز أن كوريا الجنوبية تجمع البنوك المحلية لمساعدة بولندا على شراء أسلحة بقيمة 22 مليار دولار، في إشارة إلى أنها تعمل على إزالة عقبات التمويل أمام بولندا.

وقال رئيس البرلمان سيمون هولونيا، الذي من المتوقع أن يكون حزبه عضوا في الحكومة الائتلافية المقبلة، لإذاعة راديو زيت الخاصة: “قد يتم إبطال الاتفاقات التي وقعتها حكومة حزب القانون والعدالة المؤقتة”.

وأضاف 'بعد 15 أكتوبر، كان ينبغي لحزب القانون والعدالة أن يقتصر على إدارة الدولة وليس إنفاق المال العام'.

وتحدث هولونيا بعد أن قال فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الرجل الذي من المقرر أن يصبح وزير الدفاع البولندي القادم، لراديو زيت، أمس السبت، إن الصفقات التي وقعتها الحكومة بعد 15 أكتوبر ستخضع 'للتحليل والتقييم'.

وشدد كوسينياك كاميش أيضًا على أهمية الاستثمار في صناعة الأسلحة البولندية.

وقال وزير الدفاع الحالي ماريوس بلاشتشاك إن مراجعة العقود التي أشارت إليها كوسينياك كاميش كانت بمثابة إعلان عن إلغائها.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: 'سيقولون بشكل شعبوي إننا سنستبدل المعدات القادمة من كوريا بمعدات من صناعة الأسلحة البولندية، ولن ينتهي بنا الأمر إلى شيء'.

ومن المتوقع أن يتولى الائتلاف الواسع للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي ينتمي إليها هولونيا وكوسينياك كاميش، السلطة يوم الاثنين إذا خسر رئيس وزراء حزب القانون والعدالة ماتيوس مورافيتسكي التصويت على الثقة كما هو متوقع.

وتشمل صفقات الأسلحة الأخيرة مع كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء أكثر من 150 مدفع هاوتزر كوري جنوبي من طراز K9 واتفاقية لشراء 288 قاذفة صواريخ من نوع Chunmoo.