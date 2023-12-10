نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: نرد على التصعيد الإسرائيلي بضربات نوعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني أن "الحزب يرد على التصعيد الإسرائيلي بضربات نوعية جديدة سواء بطبيعة الأسلحة أو المواقع المستهدفة".

قال حسن فضل الله في بيان أرسل إلى وكالة "رويترز" إن الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان بمثابة "تصعيد جديد" ترد عليه الجماعة "بضربات نوعية جديدة".

وأضاف فضل الله إن هذا "لن يثني المقاومة في لبنان عن مواصلة الدفاع عن بلدها ومساندة غزة"، مشيرا إلى أن الحزب "يرد على التصعيد بضربات نوعية جديدة سواء في طبيعة الأسلحة أو المواقع المستهدفة".

وأعلن حزب الله، اليوم الأحد استهداف جنود ومواقع إسرائيلية بأسلحة مناسبة وصواريخ "بركان" ومسيّرات.

وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر

