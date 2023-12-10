نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة للجنود القتلى في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وخلال توغله البري في غزة، في وقت يعتقد مراقبون أن أعداد القتلى أكبر من ذلك.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 426 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وقد توفي الملازم نتانئيل مناحيم إيتان الذي أصيب بجروح بالغة يوم الجمعة الماضي في معركة غزة متأثرا بجراحه، وفق ما ذكر الإعلام العبري.

هذا وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، في كلمة مسجلة اليوم الأحد، تدمير 180 آلية وقتل عشرات الجنود الإسرائيليين على محاور التوغل في قطاع غزة منذ استئناف القتال مطلع ديسمبر الجاري.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.