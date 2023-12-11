العالم اليوم - توتر في بحر الصين.. وواشنطن تدعو بكين لوقف سلوكياتها الخطيرة

انتم الان تتابعون خبر توتر في بحر الصين.. وواشنطن تدعو بكين لوقف سلوكياتها الخطيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - حضّت الولايات المتحدة الأحد الصين على إنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي.

وجاءت الدعوة الأميركية بعد اصطدام بين زورق فلبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفلبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي"، داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

وذكر بيان نشرته السفارة الأميركية في الفلبين اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة تؤكد على دعمها لحليفتها الفلبين.

وأكدت الخارجية الأميركية على الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.