العالم اليوم - المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - صادقت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة". كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".

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