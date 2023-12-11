إيطاليا: 17 جريحا في تصادم قطارين

إيطاليا: 17 جريحا في تصادم قطارينأكد متحدث باسم شركة ترينيتاليا الوطنية لتشغيل القطارات أن الإصابات تقتصر على الكدمات جُرح 17 شخصا على الأقل جراء حادث اصطدام بين قطارين في شمال إيطاليا في وقت متأخر، الأحد، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشركة المشغلة للقطارات.

وقال جهاز الإطفاء في بيان على وسائل التواصل إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا اصطدما على خط سكة الحديد، الذي يربط مدينتي بولونيا وريميني، مضيفا أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

وأكد متحدث باسم شركة ترينيتاليا الوطنية لتشغيل القطارات أن الإصابات تقتصر على الكدمات. مضيفا : "كان التصادم بسرعتين منخفضتين جدا"، مشيرا إلى أن التحقيق جار.

وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء اصطدام مقدمتي القطارين ببعضهما، لكن مقدمة القطار الإقليمي ظلت سليمة. وأفاد وزير النقل ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بأنه يتابع الوضع عن كثب، ويسعى إلى الحصول على معلومات حول ما حدث والمسؤوليات المحتملة.

وجاء الحادث بعد 3 أشهر على وفاة 5 من عمال سكة الحديد بعد أن صدمهم قطار أثناء أعمال صيانة ليلية على خط ميلانو تورينو في 31 آب/أغسطس.

وأدى حادث سابق عام 2020 إلى وفاة اثنين من عمال سكك الحديد وإصابة 31 راكبا عندما خرج قطار عن مساره قبيل الفجر قرب محطة للقطارات جنوب ميلانو.

وفي يناير 2018، توفيت 3 نساء وأصيب نحو 100 شخص عندما خرج قطار مكتظ بالركاب عن مساره قرب ميلانو، وهو حادث ألقي باللوم فيه على سوء صيانة سكة الحديد.*وكالات

