نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يغير على قرية الريحان جنوبي البلاد.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفا خلة خازم، على أطراف بلدة الريحان التي تبعد نحو 20 كيلو مترا عن الحدود في عمق الجنوب اللبناني.

وذكرت مراسلة RT، أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة ميس الجبل في القطاع الأوسط، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة ‎مروحين، واستهدف القصف المدفعي تلة "هرمون" بين ‎رميش و‎يارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة ‎الخيام بين القطاعين الأوسط والشرقي، وعلى أطراف بلدات يارين ومروحين والجبين وشيحين وطير حرفا في القطاع الغربي.

وتحدثت معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه بعض المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في معلوت ترشيحا وكفار فارديم. وتم تسجيل اعتراضات في سماء الجليل الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة".

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والأطراف الشرقية لبلدة زبقين، منطقة الكسار.

وذكرت مراسلتنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان يتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع.

وأفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفا خلة خازم اطراف بلدة الريحان التي تبعد نحو 20 كيلو مترا عن الحدود في عمق الجنوب اللبناني، كما أغار غارة على أطراف بلدة بلاط القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وذكر أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا القطاع الشرقي جنوب لبنان.