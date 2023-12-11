العالم اليوم - قتلى غارات إسرائيل على غزة.. الأرقام تتخطى حاجز الـ18 ألفا

انتم الان تتابعون خبر قتلى غارات إسرائيل على غزة.. الأرقام تتخطى حاجز الـ18 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - كشفت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، حصيلة جديدة لعدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم تعد الحصيلة تتضمن شمال غزة، حيث لا يزال العديد من السكان، فضلا عن آخرين في أماكن أخرى محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن نحو 70 بالمئة من القتلى والمصابين من النساء والأطفال، كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم سيستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.

في المقابل، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة جو بايدن ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة عالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر.

وتوعدت تل أبيب بالقضاء على حماس، بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.