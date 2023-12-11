نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعدّ إدلائه بصوته.. حسام ذكي: الانتخابات المصرية رسالة تعبر عن قوة الجبهة الداخلية وقدرتها على مجابهة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الحى الثاني الرسمية المتميزة للغات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال السفير حسام زكي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد إدلائه بصوته- إن الانتخابات تجرى بشكل شفاف وسلس جدا وهو انعكس على الإقبال الكبير في التصويت وهذا أمر يحسب لكل السلطات المعنية والقائمين على العملية الانتخابية سواء السادة القضاء المشرفين على العملية والهيئة الوطنية للانتخابات وكل الموظفين المشاركين في العملية ومن الواضح أن كل يقوم بعمله كما ينبغي.

واكد أهمية انتخابات في ظل المرحلة التي تمر بها مصر والمنطقة والتي تتسم بكثافة التحديات الداخلية والخارجية ولكن بالتكاتف فإن مصر تستطيع أن تواجه كل هذه التحديات

وقال ان اجراء الانتخابات بهذه الطريقة المشرفة رسالة ‏واضحة للداخل والخارج أن الجبهة الداخلية المصرية جبهة متحدة وقادرة على التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه مصر والمنطقة.

وأضاف أن مصر بلد كبير وهناك تحديات كثيرة وعدم استقرار في الإقليم المحيط بنا ولكننا واثقون قدرة مصر على التعامل مع بكفاءة وحكمة مع مثل هذه التحديات.

‏وقال " نحن هنا لأداء الواجب الوطني بالمشاركة في الانتخابات وهذا واجب على كل المصريين، مشيرا إلى أن المصريين كالعادة في الاستحقاقات المهمة يخرجون ليقولوا كلمتهم ورأيهم ويصوتون لصالح الاستقرار في بلادهم".

وأشار إلى جامعة الدول العربية تشارك في متابعة الانتخابات عبر بعثتها الموجودة في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات وسوف يصدر عنها تقرير حول الانتخابات ولكن الأمور تسير بشكل جيد وطبيعي.