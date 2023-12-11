العالم اليوم - حرب غزة.. "الفوسفور الأبيض" يثير جدلا بين إسرائيل وأميركا

انتم الان تتابعون خبر حرب غزة.. "الفوسفور الأبيض" يثير جدلا بين إسرائيل وأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر في جنوب لبنان.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان): "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد".

وقال كيربي إن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع" يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.

وأضاف: "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة... وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح".

من جانبه، رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي على سؤال عن تقارير أفادت باستخدام بلاده للفوسفور الأبيض بالقول إن الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي.