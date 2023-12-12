العالم اليوم - أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة تجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:27 صباحاً - قال مسؤولان دفاعيان أميركيان لرويترز، إن صاروخ كروز بريا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

ووفق أحد المسؤولين فإن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب.

وأشار المسؤولان إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفاد الحوثيون يوم السبت بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.