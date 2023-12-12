العالم اليوم - زيلينسكي: تأخير مساعدات أميركا لكييف "تحقيق لأحلام" بوتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:24 صباحاً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، معتبرا تأخير المساعدات العسكرية "تحقيقا لأحلام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في خطاب بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".

واستهل الرئيس الأوكراني زيارة سريعة لواشنطن يوم الإثنين، محذرا في خطابه من أن روسيا ربما تقاتل في أوكرانيا لكن "هدفها الحقيقي هو الحرية" في أميركا وحول العالم.

كما أصدر مناشدة شخصية للكونغرس للموافقة على استمرار الدعم لأوكرانيا.

وستتضمن زيارته لواشنطن اجتماعات يوم الثلاثاء في البيت الأبيض وفي الكونغرس، في إطار حملة اللحظة الأخيرة التي تقوم بها إدارة بايدن لإقناع المشرعين بتمرير مشروع قانون تمويل إضافي لأوكرانيا، حيث يحذر المسؤولون من أن التمويل المخصص لأوكرانيا بدأ ينفد.

وطلب الرئيس بايدن من الكونغرس تمويلا قدره 61.4 مليار دولار من أجل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، في إطار حزمة بقيمة 110 مليارات دولار تشمل تمويلا لإسرائيل ولأولويات الأمن القومي الأخرى، لكن الطلب عالق في نقاش حول سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود.

وقد قدمت الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا 111 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

من جانبه، قال وزير الدفاع لويد أوستن، الذي رافق زيلينسكي، إن التزام أميركا تجاه أوكرانيا لا يتزعزع وأن دعم الحرب أمر بالغ الأهمية لضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها، مستطردا "يجب احترام التزامات أميركا. يجب الدفاع عن أمن أميركا. يجب الحفاظ على وعود أميركا".

واعتبر أن زيلينسكي هو "دليل حي على أن قيادة شخص واحد يمكن أن تساعد في حشد الديمقراطية وإلهام العالم الحر وتغيير مسار التاريخ".