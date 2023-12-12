العالم اليوم - أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات مسيّرة وصاروخين من روسيا

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات مسيّرة وصاروخين من روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:19 صباحاً - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 من أصل 15 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية، إلى جانب صاروخين كروز.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع التي أطلقتها روسيا، تم تدميرها في عدة مناطق في أوكرانيا.

كما تم إسقاط صاروخي "كروز" فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

ولم يذكر سلاح الجو ما حدث للطائرات المسيّرة التي لم يتم إسقاطها، وما إذا كانت هناك أضرار أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا بالستيا تكتيكيا من طراز "توتشكا يو"، أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بلغورود.

وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام"، إن الهجوم وقع حوالي الساعة الخامسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بلغورود المتاخمة لأوكرانيا جنوب غربي روسيا، إن المعلومات الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.