العالم اليوم - مجموعة MBC تحدد السعر النهائي لطرحها العام الأولي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - أعلنت مجموعة MBC "إم بي سي"، السعودية، الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي.

وقالت المجموعة في بيان، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 2.2 مليار دولار).

وتم تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً (بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم الواحد). واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال (222 مليون دولار).

وبلغت قيمة سجل الأوامر الإجمالية 54.5 مليار ريال سعودي (14.5 مليار دولار). وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بما يقارب 66 مرة.

من جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي سي: "يعكس الطلب القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة بإمكانات المجموعة وقدرتها، إلى جانب محفظتنا المتميزة من المحتوى المتنوّع وعالي الجودة، وإمكانات النمو المستقبلي ... يسرّنا أن نشهد هذا الزخم القوي والثقة الكبيرة من المستثمرين، ونتطلع قُدماً إلى تقديم تجارب أروع وأكثر جاذبية لقاعدة جمهورنا ومتابعينا الأوفياء التي تضم نحو 150 مليون مشاهد أسبوعياً، بينما نستعدّ للشروع في هذه المرحلة الجديدة والواعدة."

تفاصيل الطرح