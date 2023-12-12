العالم اليوم - مجموعة MBC تحدد السعر النهائي لطرحها العام الأولي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - أعلنت مجموعة MBC "إم بي سي"، السعودية، الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي.
وقالت المجموعة في بيان، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 2.2 مليار دولار).
وتم تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً (بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم الواحد). واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال (222 مليون دولار).
وبلغت قيمة سجل الأوامر الإجمالية 54.5 مليار ريال سعودي (14.5 مليار دولار). وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بما يقارب 66 مرة.
من جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي سي: "يعكس الطلب القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة بإمكانات المجموعة وقدرتها، إلى جانب محفظتنا المتميزة من المحتوى المتنوّع وعالي الجودة، وإمكانات النمو المستقبلي ... يسرّنا أن نشهد هذا الزخم القوي والثقة الكبيرة من المستثمرين، ونتطلع قُدماً إلى تقديم تجارب أروع وأكثر جاذبية لقاعدة جمهورنا ومتابعينا الأوفياء التي تضم نحو 150 مليون مشاهد أسبوعياً، بينما نستعدّ للشروع في هذه المرحلة الجديدة والواعدة."
تفاصيل الطرح
- تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار).
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10 بالمئة من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).
- تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
- في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم والتي تمثل نسبة 90 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة وفقاً لذلك بناءً على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد.
- وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 بالمئة من أسهم الشركة.
- بعد إتمام الإدراج مباشرةً، من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور إلى 10 بالمئة من أسهم الشركة.
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية الخاصة بهيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المكتتبون الأفراد) حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 14 و18 ديسمبر 2023، وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 25 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مجموعة MBC تحدد السعر النهائي لطرحها العام الأولي .. في رعاية الله وحفظة