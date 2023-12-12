العالم اليوم - تخريب قبر جندي إسرائيلي قتل في حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - تعرض قبر جندي في الجيش الإسرائيلي لقي حتفه أثناء القتال في غزة، للتخريب، حسبما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء.

والرقيب يعقوب أوزيري من اللواء المدرع 401، واحد من بين 105 جنود إسرائيليين قتلوا في المعارك ضد مقاتلي حماس داخل قطاع غزة.

ودفن أوزيري، الذي قتل في أوائل نوفمبر وكان يبلغ من العمر 28 عاما، في ميرون القريبة من كفار شماي، شمالي إسرائيل.

لكن والدته ليليان كشفت أنها عثرت على علامة "X" حمراء على الأعلام الإسرائيلية ورمز الجيش الإسرائيلي على قبره.

وقالت ليليان للقناة 12 الإسرائيلية: "إنه حدث صادم للغاية، بل فظيع للغاية".

وأضافت: "كل صباح أزور قبره وأوقد له شمعة. اليوم اكتشفت أن الأعلام التي وضعناها بالقرب من القبر تم طمسها باللون الأحمر مع علامة X على نجمة داود".

وتابعت: "كما تم رسم نفس علامة X على رمز الجيش الإسرائيلي المنحوت على القبر".